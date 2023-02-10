Бывший липецкий полицейский получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за взятки и мошенничество

Елецкий горсуд Липецкой области приговорил бывшего следователя МВД к трем годам лет лишения свободы условно и штрафу в доход государства в 1 млн руб. за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и мошенничество (3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Имя фигуранта не раскрывается. Из судебной картотеки следует, что речь идет о Сергее Ключникове. Суд установил, что он в январе 2021 года получил 100 тыс. руб. за избрание фигуранту уголовного дела о незаконном обороте наркотиков меры пресечения в виде подписки о невыезде. Также следствию удалось доказать эпизод мошенничества подсудимого. «Он, сообщив матери фигуранта ложные сведения о необходимости проведения в короткий срок судебной экспертизы, получил от нее 2 тыс. руб.», — рассказали в СКР.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками липецкого управления ФСБ, добавили в ведомстве. Там также отметили, что подсудимый признал вину еще на стадии предварительного следствия, написав явку с повинной.

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Владимир Зоркий

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