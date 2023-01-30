На трассе под Самарой столкнулись шесть машин

Столкновение шести машин произошло на трассе «М-5» в Самарской области в понедельник вечером. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей происшествия, это случилось на участке дороги в сторону аэропорта «Курумоч». На месте работает полиция и скорая помощь.

О погибших и пострадавших не сообщается. повреждения получили легковые и грузовые авто. Ранее в понедельник в Самаре прошел обильный снегопад.

Чиновники пообещали усилить работу спецтехники по расчистке дорог от снега. Синоптики прогнозируют, что выпадение осадков продолжится в регионе ночью и днем во вторник, 31 января. Ранее в Самарской области пять женщин были госпитализированы после ДТП с грузовиком.

Георгий Портнов