Пермьстат: за 11 месяцев прошлого года Прикамье покинули 3,8 тыс. человек

В январе — ноябре 2022 года в Пермском крае родилось 21 344 человека, что на 1630 человек меньше, чем годом ранее, следует из доклада Пермьстата о социально-экономическом положении региона за 11 месяцев прошлого года. Число умерших к году уменьшилось на 8704 человека — с 40 690 до 31 986 человек. Естественная убыль населения Прикамья за данный период составила 10 642 человека.

Миграционная ситуация в Пермском края в январе — ноябре 2022 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Приехали в регион 59 186 человек, покинули его пределы 63 039 человек. В результате миграционный отток составил 3853 человека, что на 945 человек больше, чем за 11 месяцев позапрошлого года.

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства отдельные регионы Южного, Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов. Так, миграционный отток из Прикамья в Краснодарский край составил 472 человека, в Московскую область — 424 человека, в Ленинградскую — 319 человек, в Свердловскую область и Республику Татарстан — 357 и 256 человек соответственно. Наиболее популярными направлениями миграции жителей Прикамья за рубеж стали Таджикистан (874 человека), Армения (653 человека) и Киргизия (478 человек). В Пермьстате отмечают также заметный выездной поток в Индию, Грузию и Турцию.