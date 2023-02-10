В Саратовской области восемь школ отремонтируют по президентской программе

В президентскую программу капремонта в этом году вошли восемь школ Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

По информации чиновников, по программе капитально отремонтируют школу №9 в Балашове, школу села Бартеневка Ивантеевского района, основную школу поселка Озинки, школу села Павловка Марксовского района, школу села Донгуз Балтайского района и два общеобразовательный учреждения Саратова – №№ 75 и 77.

После капремонта будет открыта школа в поселке Турки, работы на которой начались в прошлом году.

На большинство объектов уже объявлены контракты. Министерству образования поручено приступить к закупкам необходимого оборудования, чтобы оно пришло вовремя и не затягивало сдачу объектов.

Также поручено главам муниципальных образований взять на личный контроль работы и «при необходимости перенести образовательный процесс в другие школы, как это было сделано в прошлом году». «Из-за капремонта должен был минимум неудобств и у педагогов, и у учеников, и у их родителей», - сообщает пресс-служба губернатора.

Марина Ковалева