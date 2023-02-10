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Коммерсантъ FM
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Путин поблагодарил дипломатов за то, что не дали Западу изолировать Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что усилия российских дипломатов во многом позволили «сорвать планы коллективного Запада» по изоляции России. По его словам, они также смогли развить сотрудничество с большинством стран мира. Об этом он заявил в телеграмме сотрудникам и ветеранам МИД России в честь дня дипломатического работника, она опубликована на сайте Кремля.

«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества — государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки»,— сказано в тексте телеграммы.

Господин Путин добавил, что на повестке дня в работе дипломатов остается работа с «ответственными международными партнерами». По его словам, особое значение имеет работа по укреплению связей со странами СНГ, ОДКБ, ШОС и БРИК, а также развитию Союзного государства с Белоруссией. Другими направлениями он выделил поддержку соотечественников за рубежом и «бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку».

Олеся Павленко

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