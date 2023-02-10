Погибшего в ходе спецоперации татарстанца похоронили в Агрызском районе

В Агрызском районе Татарстана был похоронен Аркадий Самуткин, погибший в ходе спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации района в соцсетях.

Руководство района выразило соболезнования родным и близким погибшего. Ему был 31 год. Детали и дата его гибели не раскрываются. «Он исполнил долг воина ценой своей жизни. Честно и храбро исполнял свой служебный долг.», — уточняется в сообщении.

В соцсетях уточняется, что Аркадий Самуткин погиб в боях за Бахмут. Также отмечается, что он был участником ЧВК «Вагнер».

"Ъ-Казань"