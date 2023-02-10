Жителя Башкирии осудили за совершение ДТП, повлекшем гибель пенсионерки

Нефтекамский городской суд Башкирии признал 63-летнего Фаата Гильмутдинова виновным в совершении ДТП, повлекшем смерть человека (п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Также с виновника взыскана моральная компенсация в пользу семьи погибшей в размере 1 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Суд установил, что в сентябре прошлого года Фаат Гильмутдинов, управляя автомобилем в пьяном состоянии, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу начал совершать обгон и сбил сбил 85-летнюю женщину, переходившую дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Фаат Гильмутдинов вину признал.

Карина Мамаева

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