Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев нецензурно раскритиковал городских глав на коллегии

Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, выступая на коллегии министерства ЖКХ республики и госкомитета по жилищному и строительному надзору, нецензурно раскритиковал глав муниципалитетов, которые не выдали удостоверения председателям многоквартирных домов. Соответствующее поручение он давал в прошлом году.

И. о. министра ЖКХ Ирина Голованова сообщила, что на сегодняшний день председателям МКД выдано около 5,5 тыс. удостоверений, что составляет 45% от общего числа. Госпожа Голованова подчеркнула, что эту работу необходимо завершить к апрелю, когда состоится весенний форум ЖКХ.

«Удостоверения раздать, в чем проблема? Это ни о чем, просто хотели людям приятное сделать. В чем проблема долбаные эти удостоверения раздать? – спросил Алан Марзаев, обращаясь к городским главам. — Некоторых из вас я лично знаю. Если вот так плевать на мое указание, я вам честно говорю, вы больше потеряете, чем я, от такого отношения. Нет у вас в бюджете этих денег, вы что не можете кого-то подтянуть, чтобы заказать эти удостоверения? Это что, таких больших денег стоит?»

Ирина Голованова сообщила, что к концу следующей недели будут собраны обновленные данные о регистрации председателей союзов МКД.

Влада Шипилова

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