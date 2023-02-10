В порту Роттердама заблокировали 43 тыс. следующих в Россию и Белоруссию грузов

В крупнейшем морском порту Европы в Роттердаме заблокировано около 43 тыс. транзитных грузов, которые должны были доставить в Россию и Белоруссию. Об этом сообщил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

«По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 года, в порту Роттердама заблокировано около 43 тыс. транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата»,— сказал господин Шульгин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений.

Александр Шульгин уточнил, что грузоперевозки между Россией и Нидерландами значительно затруднены, поскольку прямое авиасообщение между странами прекращено, а также запрещены въезд на территорию Евросоюза грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.

При этом посол отметил, что санкционные ограничения не помешали развитию торговых отношений России и Нидерландов. По данным Центрального бюро статистики Нидерландов, которые он привел, товарооборот в январе–августе 2022 года увеличился на 31,2% и составил €19,1 млрд. Импорт из Нидерландов сократился на 37,6% до €2,5 млрд. Российский экспорт увеличился на 57,6% и составил €16,6 млрд.

Федеральная таможенная служба ранее сообщала, что по результатам прошлого года Нидерланды вошли в тройку главных торговых партнеров России. За 2022 год товарооборот с этой страной снизился всего на 0,1%.

Для замещения объемов европейских грузоперевозчиков, приостановивших с РФ сотрудничество, Россия нарастила товарооборот с Китаем и Индией. По данным Таможенного управления Китая, общий объем товарооборота между Россией и КНР по итогам 2022 года поднялся на 29,3%, до рекордных $190,271 млрд. Посол Индии в Москве Паван Капур сообщал, что за девять месяцев прошлого года товарооборот между РФ и Индией достиг $35 млрд.

Милена Костерева