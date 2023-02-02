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Коммерсантъ FM
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Посол Индии в России заявил об увеличении товарооборота между странами до $35 млрд

Торговля между Россией и Индией столкнулась с вызовами, при этом товарооборот с апреля по декабрь 2022 года достиг $35 млрд. Об этом сообщил посол Индии в Москве Паван Капур. По его словам, в первую очередь это произошло за счет экспорта из РФ сырой нефти и удобрений.

Индийский посол указал на проблемы с платежами, логистикой и страхованием, которые возникли после того, как на Россию наложили санкции.

«В результате с апреля по декабрь 2022 года двусторонний товарооборот фактически достиг уже почти $35 млрд… Это прежде всего потому, что мы покупаем много сырой нефти и, конечно, удобрений из России»,— сказал господин Капур на конференции «Стратегическое партнерство Индии и России: новые вызовы и возможности в условиях меняющегося миропорядка» (цитата по ТАСС).

При этом экспорт из Индии в Россию, по словам посла, резко сократился. Он отметил, что торговля между странами должна быть более сбалансированной.

Товарооборот двух стран за 2021 год составил $13,5 млрд и вырос почти на 50% по сравнению с пандемийным 2020 годом. Индия за этот период экспортировала в Россию товаров на $4,43 млрд. В основном это продукция химической промышленности (31,7%), машины, оборудование и транспортные средства (29,9%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (16,34%), металлы и изделия из них (7,69%), текстиль и обувь (7,31%). Экспорт из России в Индию за 2021 год составил $9,13 млрд.

Больше о торговом сотрудничестве двух стран — в материале «Ъ» «Отстрочка от Индии».

Дарья Эрозбек

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