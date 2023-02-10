Смольный сможет обеспечить противогазами 83% взрослых при ЧС

Санкт-Петербург сможет обеспечить противогазами в случае чрезвычайной ситуации 83% взрослых и 59% детей в городе. Это следует из проекта изменений в госпрограмму по обеспечению безопасности, документ опубликовал на сайте Смольного. В настоящее время он проходит антикоррупционную экспертизу.

Обеспеченность всех категорий населения защитными сооружениями в то же время составляет около 2%, их планируется привести в полную готовность. Кроме того, в городе создадут запасы перевязочных материалов, хватить которых должно до 30% и доведут до 100% запасы противогазов.

Петербург относят к особой группе территорий по гражданской обороне. В городе действуют 17 химически опасных и 1 радиационно опасный объект, при аварии на которых в зону поражения попадает около 1 млн жителей.

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