Прокуратура через суд требует от мэрии Анапы установить контейнерные площадки

Анапский городской суд удовлетворил требования межрайонной прокуратуры и обязал мэрию города установить контейнеры для сбора ТКО на бетонное или асфальтовое покрытие и ограничить площадки бордюром и кустарниками по периметру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Анапская межрайонная прокуратура при проверке выявила, что в городе нет достаточного количества контейнеров по сбору твердых коммунальных отходов. На установленных площадках в курортный сезон контейнеры систематически переполняются, из-за чего мусор накапливается на прилегающей территории. Также выявлено ненадлежащее ограждение контейнерных площадок.

Прокурор внес главе Анапы представление, однако контейнерные площадки и места под них так и не были оборудованы. После этого прокурор подал в суд иск о признании незаконным бездействия мэрии и потребовал обязать ее оборудовать места сбора ТКО. Суд удовлетворил требования, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Татьяна Ручкина

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