На Ставрополье будет построен завод пластмассовой тары за 1,22 млрд рублей

Компания ООО «Сад Пласт» при поддержке АО «Росагролизинг» планирует строительство завода по производству пластмассовой тары для хранения фруктов, сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин. Стоимость первого этапа проекта составит 1,22 млрд руб.

По планам инвестора, предприятие расположится в Минераловодском округе. Ежегодно завод будет производить 121 тыс. контейнеров. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

В течение двух месяцев компания завершит подключение к сетям снабжения и пройдет экспертизу проекта. Строительство самого завода завершат в течение восьми месяцев. Первую продукцию завод начнет поставлять на рынок в 2024 году.

Анастасия Назарова