Спрос на займы для погашения кредитов в Сибири достиг минимума за последние три года

Объем займов, взятых на погашение кредитов жителями Сибирского федерального округа, достиг наименьшего значения за три года, подсчитали эксперты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

В частности, в 2020 году доля поступающих запросов на указанные цели составляла 8,8%, в 2021 году — 11,2%, в 2022 году — 6,7%. По мнению аналитиков, весомую роль в данной тенденции сыграло снижение общих объемов кредитования в прошлом году, которые так и не восстановились до уровня 2021 года. Увеличение ключевой ставки и ужесточение скоринга банками также ограничили доступность кредитов для населения.

«В 2022 году заемщики чаще пользовались механизмом кредитных каникул — он был доступен и в пандемию, но в прошлом году осведомленность о нем была выше. Это позволило им не увеличивать долговую нагрузку за счет перекредитования», - комментирует генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.

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Лолита Белова