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Более 20 тыс. ипотечных займов выдано в Удмуртии в 2022 году

В Удмуртии по итогам 2022 года выдано более 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 55 млрд руб. Такие цифры озвучили на конференции ДОМ.РФ по итогам развития жилищного строительства в ПФО, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Одна из самых низких средних ставок по ипотеке составила 6,3%, что на 0,82% ниже, чем в 2021 году. В Удмуртии отмечено минимальное снижение уровня спроса на ипотеку. Кроме того, республика один из немногих субъектов ПФО, полностью перешедших на проектное финансирование и эскроу-счета в жилищном строительстве.

По данным Банка ДОМ.РФ основной объем сделок пришелся на ипотеку с господдержкой — около 80%. За 2022 год в субъектах ПФО банк увеличил выдачу по госпрограмме «Семейной» в 2,8 раз и по «Льготной» — в полтора раза. 12% кредитов оформлены по рыночной ипотеке на вторичном рынке.

«Среди трендов 2022 года — популяризация частного домостроения, на индивидуальное жилищное строительство пришлось свыше 25% кредитов. Ожидаем дальнейшее развитие сегмента с внедрением механизма проектного финансирования и счетов эскроу, видим интерес как со стороны застройщиков, так и клиентов. С начала года мы получили больше десятка новых заявок от профессиональных застройщиков, желающих получить финансирование по новым правилам»,— прокомментировал управляющий директор Приволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Александр Галичанин.

Всего в прошлом году в Удмуртии построили 1,176 млн кв. м. жилья. На сегодняшний день в республики возводятся 142 многоквартирных дома жилой площадью 1,3 млн тыс. кв. м.

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