В 2022 году в Челябинской области подорожали гречка, соль и мука

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области опубликовала итоги мониторинга цен на социально значимые продукты в 2022 году. Наиболее сильно в торговых сетях «Пятерочка», Spar, «Магнит» и «Ашан» подорожали гречка (+26,55%), пищевая соль (+27,2%) и пшеничная мука (+39,7%). В последние дни наблюдается повышение цен на огурцы, помидоры и лук, отмечают в КСП.

Всего в прошлом году из 14 позиций социально значимых продуктов подорожали девять наименований, остальные подешевели. Существенно снизились цены на белокочанную капусту (-49,2%), картофель (-28,7%) и куриные яйца (-19,2%). Повышение цен в КСП связывают с проблемами импорта продукции, увеличением себестоимости овощей и покупательским ажиотажем.