Пять сибирских регионов получат федеральные средства на развитие событийного туризма

Правительство РФ выделит 36 регионам 638 млн руб. на развитие событийного туризма. Постановление кабмина, датированное 9 февраля, опубликовано на его сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сухорученко, Коммерсантъ Фото: Михаил Сухорученко, Коммерсантъ

В перечне регионов, которые получат средства, указаны пять сибирских. В их числе Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская и Томская области. В общей сложности на них приходится 88,7 млн руб. Наибольшая сумма – 37 млн руб. – будет предоставлена Иркутской области.

По данным федерального правительства, субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор.

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Валерий Лавский