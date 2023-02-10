В Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Турции

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших в результате землетрясений, открылся на ул. Тургенева, 22 в Екатеринбурге. Развернул пункт местный бизнесмен Сергей Колпащиков, сообщает «Комсомольская правда».

Жители Свердловской обшласти приносят продукты питания, одеяла и одежду. Обязательное условие при сборе – вещи должны быть новые. Вещи можно приносить до 12 февраля. После этого КамАЗ с грузом отправится в Казань, а оттуда спецборт доставит его в Турцию.

Землетрясение магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции произошло в ночь на 6 февраля. Это крупнейшее землетрясение в стране с 1939 года — тогда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,7. По последним данным, число погибших в результате катастрофы составило 17 134, ранены 70 347.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте