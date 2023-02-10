Челябинская область попала в топ-20 рейтинга качества жизни АСИ

По итогам 2022 года Челябинская область заняла 15 место в рейтинге качества жизни в российских регионах, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). В 2021 году Южный Урал в топ-20 не попал.

Результаты рейтинга 2022 года глава АСИ Светлана Чупшева представила президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте агентства. Лидером второй год подряд стала Москва. В первой пятерке – Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В топ-10 вошли Татарстан, Белгородская область, Чеченская Республика, Тульская и Калининградская области.

Качество жизни в регионах оценивается по десяти направлениям: медицинское обслуживание, образование, жилье и инфраструктура, социальная защита, потребление и досуг, экология и чистота, безопасность, инклюзивность и равенство, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. По словам отметила Светланы Чупшевой, основная задача рейтинга – не выставление оценок, а его использование как инструмента получения обратной связи от жителей регионов для понимания приоритетов развития территорий, отбора лучших проектов, их внедрение и мониторинг результатов. «Рейтинг 2021 года нашел большой отклик со стороны региональных команд. И спустя год, представляя результаты уже второго замера, могу сказать, что он работает», – сказала глава АСИ.

Рейтинг качества жизни планируют развивать, в том числе при поддержке ВЭБ.РФ, который реализует проект Индекс качества жизни в городах России.