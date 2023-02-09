Боец ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога погиб на спецоперации на Донбассе

В ходе специальной военной операции на Донбассе погиб уроженец Сухого Лога (Свердловская область) 31-летний Антон Лескин. В пресс-службе администрации уральского города рассказали, что в октябре прошлого года мужчина вступил в ЧВК «Вагнер», а 15 января он скончался в боях под Артемовском.

Прощание с Антоном Лескиным пройдет 11 февраля в ДК «Кристалл». Похоронят мужчину на курьинском кладбище.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о гибели на спецоперации двух добровольцев из Сухого Лога. Один из них, 32-летний Сергей Гавлик, также скончался во время боевых действий в Артемовске.

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