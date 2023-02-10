В новом генплане Сочи заложили создание второй ж/д-ветки между Туапсинским районом и Адлером

Новый генплан Сочи предусматривает строительство железнодорожной линии Кривеньковская – Адлер. Дорогу планируют возвести в предгорной и горной местности, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи Дмитрия Литвинец.

Разработчики генплана считают, что строительство новой ветки позволит разгрузить уже существующую линию между Туапсе и Адлером, протяженность которой составляет более 100 км. При этом проект документа предполагает и ее реконструкцию. Сейчас это единственная железная дорога, которая связывает Туапсе и Адлер и проходит через весь Сочи.

В проект основного градостроительного документа заложены проекты по развитию дорог для автотранспорта. Одним из них является строительство в Адлерском и Лазаревском районах третьей очереди обхода Сочи, которая позволит разгрузить действующую в данный момент дорогу.

Генплан Сочи определит направления развития города на 20 лет вперед. Его окончательный вариант подготовят к осени 2023 года. Проект будет приниматься с учетом мнения жителей. В марте планируется проведение общественных обсуждений. Сейчас во всех районах Сочи для жителей города открыли офисы и запустили горячую линию для ознакомления с предварительной версией проекта генплана.

Татьяна Ручкина

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