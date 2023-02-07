В Сочи открыли офисы и запустили горячую линию для ознакомления с генпланом

Во всех районах Сочи открылись офисы для детального ознакомления с предварительной версией проекта генплана. Также в городе запустили горячую линию, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Офисы будут работать в администрациях внутригородских районов. В них жители города смогут получить информацию о планах по строительству соцобъектов, общественных пространств, развитии транспортной инфраструктуры, а также функциональном зонировании интересующей территории. Кроме того, в офисах жители смогут внести свои предложения по генплану.

«Предполагаем, что в Год архитектуры общее число жителей, принявших участие в обсуждении Генплана, составит свыше 400 тыс. человек, практически все взрослое население, для этого открыты офисы во внутригородских районах»,— рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрий Литвинец.

Горячая линия штаба по взаимодействию с населением в рамках подготовки генплана Сочи открылась в администрации города. Звонки принимаются по телефону 8-938-465-2023.

В существующий проект генплана разработчики ежедневно вносят изменения в соответствии с замечаниями жителей. Откорректированную версию опубликуют в конце февраля, перед началом общественных слушаний, в системе «Генплан Сочи РФ». Финальную версию документа разместят в Федеральной государственной системе территориального планирования до апреля, а согласуют проект с органами власти всех уровней до 1 июля 2023 года.

Генплан отражает размещение соцобъектов во всех внутригородских районах. Под них зарезервированы участки общей площадью 771 га. Согласно документу, в Сочи планируют построить 330 учреждений, в том числе 170 детских садов, 61 школу и другие социальные объекты отрасли спорта, культуры и здравоохранения.

С августа 2022 года на базе департамента архитектуры действовал штаб по ознакомлению сочинцев с концепцией документа. За полгода жители для учета в разработке проекта уже направили более 1,5 тыс. предложений от жителей и гостей курорта.

Татьяна Ручкина

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