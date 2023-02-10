Пожаловавшихся на издевательства военнослужащих из Тувы перевели из ДНР в Луганск

Военнослужащие из Тувы, ранее сообщившие об их конфликте с лицами, называющими себя военными ДНР, переведены в ЛНР. Там они будут включены в состав базирующейся в Туве 55-й отдельной мотострелковой бригады.

О смене дислокации сообщил официальный портал Республики Тыва со ссылкой на и. о. заместителя председателя регионального правительства Виталия Бартына-Сады. Он находится в ДНР.

«В настоящее время мобилизованные прибыли в Луганск, разбили там лагерь. Им предстоит оформление документов и подготовка к боевому слаживанию с подразделением. Командование 55-й бригады сообщило, что подготовка продлится не менее двух недель»,– говорится в сообщении.

Вице-спикер Госдумы РФ, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал РБК, что никто из тувинских военнослужащих, жаловавшихся на побои в ДНР, серьезно не пострадал. «Конечно, это ненормальный случай, в особенности когда озвучивается, что будто бы есть отдельная военная полиция ДНР. На самом деле такого формирования нет. Официальные лица уже проговорили комментарии по этому поводу, сказали, что так не должно быть»,– сказал он.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в начале февраля военнослужащие из Тувы, находившиеся в ДНР, записали видеообращение, в котором рассказали «о случае издевательств над ними со стороны людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)».

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Валерий Лавский