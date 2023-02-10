Внештатный советник губернатора может возглавить инфраструктурный комитет заксобрания

Внештатный советник губернатора Пермского края по вопросам строительства, депутат заксобрания Павел Черепанов возглавит комитет краевого парламента по развитию инфраструктуры. Об этом знают сразу несколько источников, близких к депутатскому корпусу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вконтакте Павла Черепанова Фото: Вконтакте Павла Черепанова

Должность председателя инфраструктурного комитета станет вакантной, после того как 16 февраля заксобрание рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий действующего руководителя комитета Антона Удальева. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий на этой неделе. Ожидается, что парламентарий может перейти на работу в правительство Москвы, где займет должность замруководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

Павел Черепанов работает внештатным советником с 2020 года. Также он возглавляет местное отделение «Единой России» в Индустриальном районе Перми. С 2012 года депутат занимается строительным бизнесом и является главным инженером в ООО «СК-Лидер». До этого господин Черепанов работал в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ранее депутат говорил “Ъ-Прикамье”, что готов возглавить инфраструктурный комитет, «если такое решение будет принято».