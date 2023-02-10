От Сбербанка ждут дивидендов

В четверг, 9 февраля, замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин ожидает выплаты дивидендов Сбербанком по итогам прошлого года как минимум в размере не менее половины от чистой прибыли. А «дальше будем обсуждать», добавил он. За прошлый год чистая прибыль банка по РСБУ (без учета СПОД) составила 300,2 млрд руб. Результаты по МСФО банк объявит в марте.

Согласно дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает акционерам не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при удержании комфортного уровня достаточности капитала — не ниже 12,5%. Его глава Герман Греф в ноябре говорил, что банк в 2023 году войдет в «нормализованное состояние», это касается и дивидендов. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, которому принадлежит 52,32% обыкновенных акций.

На фоне новостей о дивидендах Сбербанка котировки обыкновенных акций поднимались на 2%, хотя по итогам дня закрылись лишь на 0,9% выше значения среды. При этом индекс Московской биржи вырос на 0,5%.

Ксения Дементьева