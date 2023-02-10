Для спасения Димы Пуршева не хватает 710 780 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Димы несовершенный остеогенез. Мальчик наблюдается у нас с рождения и получает всестороннюю помощь, важной частью которой являются операции по установке телескопических стержней. Операции позволяют снизить тяжесть переломов, устранить деформации. Мы уже прооперировали оба бедра и правую голень Димы. Сейчас необходимо установить телескопический стержень в левую голень. Проведенное лечение позволит мальчику активно расти и развиваться».

Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 600 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 420 тыс. руб. Не хватает 710 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Диму Пуршева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Димы — Гульнары Фяритовны Пуршевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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