«Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл питерскому СКА 2:5

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с питерским СКА. Встреча завершилась со счетом 2:5 (0:0; 2:2; 0:3).

Первый период прошел без забитых голов. Во втором отрезке команды отличились поровну — среди свердловчан шайбы забросили Ник Эберт и Патрис Кормье, среди гостей — Марат Хайруллин и Дмитрий Яшкин. В третьей двадцатиминутке питерский СКА вышел вперед и удвоил преимущество голами Захара Бардакова и Романа Рукавишникова, а за две минуты до финальной сирены закрепил свое лидерство еще одной шайбой Марата Хайруллина.

«Автомобилист» с 75 очками упал на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда уступает «Ак Барсу» (79), «Сибири» (78) и «Металлургу» (75).

До конца матчей регулярного чемпионата свердловчанам осталось провести восемь матчей. Следующий пройдет 11 февраля в Екатеринбурге с минским «Динамо».

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