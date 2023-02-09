В Новороссийске 12 многоквартирных домов остались без теплоснабжения из-за ремонта теплотрассы

В связи с ремонтом теплосетей в Новороссийске на перекрестке улиц Сипягина и Кутузовской приостановили теплоснабжение 12 многоквартирных домов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Тепло не поступает в дома на улицах Сипягина, Видова, Щорса и Кутузовская. Ориентировочно работы завершатся к 23:00.

Теплоснабжение еще трех домов на улице Московской также приостановлено. По информации оперштаба, ремонт теплосетей в данном районе продолжится до 22:00. Выявлены точечные отключения электроэнергии в поселке Борисовка.

Анастасия Донскова

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