В гуще псевдособытий

85 лет назад в эфир вышла знаменитая радиопостановка «Война миров» Орсона Уэллса, которую слушатели приняли за реальные новости в прямом эфире и начали звонить в полицию. 40 лет назад вышел фильм «Зелиг» Вуди Аллена, где Аллен врисовывал себя в настоящие архивные съемки, играя человека-хамелеона, идеального конформиста, способного слиться с любой толпой. В 2024 году исполнится 40 лет культовому фильму Роба Райнера «Это Spinal Tap» — считается, что именно Райнер ввел в обиход слово «мокьюментари». Что это за жанр, который уже столько лет издевается сам над собой и над зрителями, врисовывая выдумку в реальность? И жив ли он сейчас?
«Военная игра». Питер Уоткинс, 1966
Фото: BBC Television Centre
Мокьюментари — это игра с документалистикой, псевдодокументалистика, в этом термине встретились «насмешка» (mock) и «документальность» (documentary). Это жанр, который смеется — но чаще всего делает это с очень серьезным видом. В фильме «Это Spinal Tap» «самый громкий» британский метал-бэнд, переживающий свои худшие времена, решает во время следующего концерта водрузить на сцене макет Стоунхенджа. Но, рисуя эскиз, герои путают масштаб, так что во время выступления на сцену опускается малюсенький и почти невесомый Стоунхендж. Вокруг него начинают танцевать карлики.
Этот эпизод идеально описывает и основной метод жанра мокьюментари, и то, что он делает с реальностью, со зрителем, с той сценой, на которой поет свои громкие песни. Мокьюментари, действуя строго по правилам документального кино, рассказывает о чем-то заведомо недокументальном, изменяет масштаб этого самого «документа», предлагает зрителю добровольно стать объектом манипуляции, посмотреть в кривое зеркало, посмеяться над отражением. Жанр пародирует клише доккино и изобретает собственные клише (так, один из героев мокьюментари-ситкома «Офис» то и дело смотрит в камеру с выражением: «Нет, но вы это видели?»). Иногда мокьюментари оказывается на грани (или за гранью) пародии, как в «Борате» (2006), иногда исследует территорию мистификации, как в «Выходе через сувенирную лавку» (2010) Бэнкси, где речь идет о тяжкой доле граффитистов. Про этот фильм до сих пор окончательно не ясно, реальную ли историю рассказал режиссер. И кто, собственно, режиссер.
Само слово «мокьюментари» подразумевает пародию, сатиру — но в лучших фильмах этого жанра не так уж много смешных сюжетов. Смех возникает от неожиданности, от наблюдения за тем, как разваливается знакомый мир, от уверенности в том, что авторов можно поймать на лжи,— а может, это реальность можно поймать на лжи?
Мокьюментари может на полном серьезе, следуя всем законам документалистики, рассказывать о событиях и ситуациях, которых, вероятнее всего, не было,— как в «Реальных упырях» (2014) Тайки Вайтити и Джемейна Клемана, где съемочная группа интервьюирует вампиров, живущих в одной квартире. Псевдодок может экспериментировать и с тайными желаниями публики («Смерть президента» Гэбриела Рэнджа, 2006), и с расовыми предрассудками («Борат» Ларри Чарльза), и с советской самовлюбленной убедительностью научных исследований («Ноги — атавизм» Михаила Местецкого, 2012), и с самой сутью кино и национальным самосознанием («Первые на Луне», 2005; «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко). «Большие змеи» (2022) своеобразно отзеркаливают одно из величайших мокьюментари в истории кино — «Забытые негативы» (1995) Питера Джексона и Косты Боутса: рассказчик случайно находит некий сундук с пленками, а там — никому не известные шедевры. В «Забытых негативах» речь идет о ранних работах пионера новозеландского кино Колина Маккензи, незаслуженно забытого гения. Джексон находит идеальный сюжет для признания в любви к кинематографу, и если в его фильме и есть насмешка, то она над собой: надо же, взрослый человек, а играет в киноконструктор, как маленький мальчик.
Иногда эта игра в док становится не только серьезной, но и пугающе убедительной: «Военная игра» (1966) Питера Уоткинса, где подробно и строго описывается ядерная катастрофа в Великобритании, оказался единственным мокьюментари-фильмом, получившим премию «Оскар» как лучшее документальное кино. Кто-то из исследователей, пытаясь дать исчерпывающее определение жанра, заметил, что у всех мокьюментари есть общая черта: зрителю должно становиться не по себе. Мокьюментари — всегда провокация, попытка пробудить в зрителе критическое отношение к «движущимся картинкам» и к их «документальности», это пародия, сатира и деконструкция как документалистики, так и реальности.
Реальность — это то, во что веришь. Эйзенштейн в «революционном боевике» «Октябрь» (1927) снимал не настоящий штурм Зимнего, выступление Ленина или выстрел «Авроры», а миф, эпос, мистерию, «ленту о конце вещей» — но сегодня кадры из «Октября» воспринимаются как хроникальные и цитируются в учебниках истории. В 1938 году Орсон Уэллс со своей радиопостановкой «Война миров» вызвал массовую панику — хотя все участники той радиопостановки были уверены: история звучит так неправдоподобно и глупо, что никто не воспримет ее всерьез.
Кстати, изначально Орсон Уэллс не знал, что именно он будет адаптировать для радиопьесы, он знал лишь, что в книге должен быть некий кризис и все должны подумать, что кризис происходит прямо сейчас. Похоже, Уэллс был первым теоретиком жанра мокьюментари, жанра, для которого ирония, кавычки, отстранение от реальности — не прием, а смысл.
Реальность — это то, во что заставляешь верить зрителя. Мокьюментари расшатывало и границы документалистики, и границы игрового кино, и границы того, что мы называем правдой. Невозможно посмотреть фильм такого рода и не поставить слово «правда» в кавычки, и чем больше таких фильмов мы смотрим, тем грандиознее и вычурнее становятся эти кавычки. Наконец не остается ничего, кроме них.
Документальность манипулирует зрителем: можно перенять приемы дока, и зритель поверит в любую историю. Стилистика доккино, архивные материалы или стилизация под них, хорошая доза абсурда — и вот вам еще один веселый фильм о том, что ничему нельзя верить.
Реальность — это то, что происходит с другими. Рассуждая о мокьюментари Зака Пенна «Происшествие на Лох-Несском озере» (2004) — там Вернер Херцог никак не мог снять документальный фильм о чудовище,— критик Роджер Эберт задавал вопрос: существует ли в этом фильме точка, в которой реальность превращается в выдумку и все участники переосмысливают то, чем занимаются на самом деле? Херцог, автор великих документальных фильмов, в которых от документа — лишь непоколебимая самоуверенность автора, никогда не считал факт синонимом подлинности.
Сегодня факта не существует. Правду найти невозможно. Любой эксперт, любой политик, любой актер может сняться на хромакее, чтобы убедить зрителя, что он находится в гуще событий. Более того — хвала дипфейкам — ему совершенно необязательно быть живым, чтобы давать интервью или сниматься в «Семи самураях».
Остается поиск подлинности — чем и занимается мокьюментари. Собственно, все это время жанр и пытался показать, что ни в хронике, ни в радиорепортажах, ни в состаренной пленке, ни в сундуках, найденных в сарае, и уж тем более в съемках GoPro нет никакой исторической правды. Правду конструирует зритель, привыкший к определенной форме подачи «правдивых новостей». Если кадры черно-белые — значит, хроника, если с экрана кто-то серьезным тоном что-то вещает — значит, эксперт, если камера дрожит — значит, оператор непрофессионал, ему можно верить. Если кадры в телефоне, значит, это происходит прямо сейчас, прямо здесь, прямо с нами.
Формула Маршалла Маклюэна «выбор средства информации влияет на смысл этой информации» свелась к одному универсальному прибору: и новости, и кино, и сериалы утонули в экране телефона, исследуют одни и те же смыслы, между ними теперь нет почти никакой разницы.
Реальность или выдумка? Новость или бред? Сериал или свидетельство очевидца? Фейк или истина? Все сразу. Мокьюментари превращается в мокьюреалити. Невероятность ситуаций или характеров, дикость поступков, сатира, безумие, блеф, Зелиг, вписывающий себя в очередную хронику,— мокьюментари еще пытается все это использовать, но в сравнении с новостями ему просто не хватает драйва. Стоунхендж все мельчает, кавычки все никак не закрываются.
Зрителю становится не по себе.
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