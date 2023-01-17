На спецоперации погибли два добровольца из Сухого Лога

В ходе специальной военной операции на Украине погибли два добровольца из Сухого Лога (Свердловская область) 32-летний Сергей Гавлик и 46-летний Владимир Быков, сообщили в администрации городского округа. Прощание с погибшими состоится завтра, 18 января, в 10:00 в ДК «Кристалл».

Сергей Гавлик ушел на спецоперацию добровольцем в октябре 2022 года. Он погиб 12 декабря во время боевых действий в Артемовске (ДНР). Доброволец посмертно награжден медалью «За отвагу».

Владимир Быков ушел добровольцем в августе 2022 года. Он погиб, спасая раненого сослуживца, 14 декабря в Луганской области. Также посмертно награжден медалью «За отвагу». У погибшего остались жена и трое детей.

Ранее в ходе военной спецоперации на Украине погиб 23-летний мобилизованный из села Курьи (городской округ Сухой Лог). Его призвали в рамках частичной мобилизации 29 сентября, а, по словам родственников, уже 2 октября отправили в зону спецоперации.

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Диана Сунагатуллина