На Кубани ветер утихнет, но ночные морозы усилятся 10 февраля

В Краснодарском крае 10 февраля ожидаются морозы, снег, мокрый снег и гололед. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Ветер восточной четверти будет достигать 4–9 метров в секунду, в отдельных районах — 11–13 м/с. Ночью температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, в отдельных районах от -13 до -18 градусов.

На Черноморском побережье скорость ветра будет достигать 9–14 м/с, местами 15–20 м/с. Утром и днем пройдут снег и мокрый снег. На дорогах гололед. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днем от -2 до 3 градусов.

В Краснодаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет достигать 4–9 м/с, температура воздуха ночью составит от -10 до -12 градусов, днем — от -3 до -5 градусов.

Анастасия Донскова

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