В Армавире осудили пенсионера, расстрелявшего юриста СНТ и двух женщин из гарпуна

Армавирский городской суд признал виновным местного пенсионера в убийстве и покушении на убийство двух человек с помощью гарпуна. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что в мае 2022 года мужчина 1961 года рождения получил от председателя СНТ «Расцвет» извещение о задолженности по коммунальным платежам, из-за которой домовладение могли отключить от водоснабжения. Подписывать извещение домовладелец отказался. Несколько дней спустя, вооружившись гарпуном, стрелами и ножом, мужчина пришел в правление СНТ и дважды выстрелил в юриста садоводческого товарищества. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой пенсионер ударил соперника ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался. Пенсионер прошел в здание правления и несколько раз выстрелил из гарпуна в бухгалтера и председателя товарищества. После этого мужчина напал на главу СНТ и нанес ей несколько ударов ножом. В это время бухгалтер выбежала на улицу и привела помощь. Нападавшего обезвредили, а женщинам оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). Вина мужчины была доказана в суде. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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