Жительницу Ярославля задержали с 56 капсулами сильнодействующего вещества

Таможенники задержали жительницу Ярославля при получении двух посылок из Казахстана с препаратом для похудения с сильнодействующим веществом. По словам женщины, она забирала товар по просьбе родственника и не знала о содержимом. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Владимирской таможни Фото: пресс-служба Владимирской таможни

«Посылки прибыли из Казахстана, всего внутри находилось 56 капсул. Экспертиза показала, что в их составе содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин общим весом более 16 гр. В данном факте усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ — прим. «Ъ-Ярославль»)»,— сообщил начальник оперативно-розыскного отдела Службы Владимирской таможни по Ярославской области Лев Сафонов.

Материалы дела переданы в ярославское УМВД.

Алла Чижова