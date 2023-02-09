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Дзержинский НИИК из банкротства перейдет новому инвестору

Как стало известно «Ъ-Приволжье», собрание кредиторов АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида» приняло решение продолжить хозяйственную деятельность должника. Компания с 70-летней историей оказалась в процедуре банкротства с долгами около 2 млрд руб. после неудачного подряда по строительству производства аммиака-карбамида-меламина (комплекс АКМ) в Губахе Пермского края.

Прошедшее 9 февраля собрание кредиторов было основано на том, что большую часть кредитных обязательств НИИКа уже выкупил новый собственник. Все сделки пока не завершены, но предполагается, что активы и бизнес АО НИИК в дальнейшем перейдут профильному инвестору, название которого пока не разглашается. «Инвестор – это крупный российский производитель с колоссальным опытом во многих отраслях промышленности, желающий расширить инженерные возможности своего холдинга, для этого у него есть все финансовые и технологические ресурсы. Переживания сотрудников института, получивших не так давно уведомления о возможном сокращении, я уверен, с сегодняшнего дня сменятся на надежду и спокойствие», – рассказал бывший акционер НИИКа Юрий Яворский. По его словам, уже начался процесс интеграции института в задачи нового инвестора. «В мае планируется подписание мирового соглашения, которое станет финалом банкротных процедур и перевернет не очень приятную страницу в судьбе института. Но уже сейчас обсуждаются новые проекты, выстраиваются планы новых разработок и строек в составе российского холдинга. Решение кредиторов НИИКа о продолжении его деятельности – это отправная точка для выхода из кризиса», – добавил господин Яворский. Как ранее сообщали в АО НИИК, за сохранение профильной деятельности института с новым инвестором выступали и представители Минпромторга РФ.

В пермской компании «Метафракс Кемикалс», которая заказывала проектирование и строительство комплекса АКМ и затем разорвала с АО НИИК договор, сообщили, что они рассчитывают на обеспечение сохранности активов должника и организацию его работы таким образом, чтобы не допустить прироста задолженности. «Если существуют реальные инвесторы, которые готовы помочь институту полностью погасить долги, мы ожидаем, что конкурсный управляющий предоставит информацию о планах выхода из кризиса», – отметил руководитель юридической службы группы «Метафракс» Симон Вихнин.

Иван Сергеев

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