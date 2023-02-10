«Любэ», фестиваль New/Open и много любви

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить фестиваль New/Open, услышать группы «Любэ» и «Калинов мост». Многие предстоящие культурные мероприятия будут посвящены Дню Святого Валентина и теме любви. Подробнее о событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Группа "Калинов мост"
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
В субботу, 11 февраля, в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» состоится концерт рок-группы «Калинов мост». Группа выступит в обновленном составе — с новыми гитаристом Дмитрием Плотниковым и барабанщиком Дмитрием Кричевским. Артисты исполнят полюбившиеся песни и представят новый альбом «Холсты», в который вошли такие произведения, написанные с 2007 по 2021 год. Стоимость билета на концерт — от 1,1 тыс. руб.
В «Синара Центре» 11 и 12 февраля состоится четвертый ежегодный New/Open Showcase Festival. В рамках мероприятия выступят 30 музыкальных исполнителей, пройдут лекции и мастер-классы о музыке и индустрии. В частности, выступят руппы «Южный Север», «Дела поважнее», «Маяк», «Бром», «Андреграунд», «Макфа», «Внимание брусника!» и другие. Каждая группа-участник фестиваля проведет короткий концерт и представит музыкальный проект. Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации.
Клава Кока
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 12 февраля состоится Big Love Show. На нем выступят Artik&Asti, Клава Кока, Мари Краймбрери, Елка, Моя Мишель, Винтаж, Amirchik. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.
На концертной площадке «Фабрика» 14 февраля состоится концерт «Фортепианный вечер: День Святого Валентина». На нем выступит солист Свердловской филармонии и пианист-виртуоз Владислав Чепинога. В его исполнении прозвучат романтичные мелодии из репертуара мировых и российских звезд, а также саундтреки из фильмов о любви. Стоимость билета — от 400 руб.
Группа "Любэ"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 17 февраля состоится концерт группы «Любэ», существующей уже более 30 лет. В ее репертуаре два концертных и десять номерных альбомов, четыре сборника лучших песен, фильм «Зона Любэ» и запись саундтреков к таким фильмам, как, например, «Адмирал», «Каникулы строгого режима», «А зори здесь тихие...», телесериалам «Улицы разбитых фонарей», «Участок» и другим. Стоимость билета на концерт — от 2,2 тыс. руб.
В Музее истории Екатеринбурга 17 февраля пройдет концерт трио Лизы Романовой «О любви на разных языках…». В ансамбле — резиденты Джаз-клуба Ever Jazz Лиза Романова (вокал), Сергей Чашкин (гитара), Виктор Дюдяев (контрабас). Музыканты исполняют джазовые, соул-композиции, латиноамериканские ритмы и авторскую музыку о любви на португальском, французском, итальянском, английском и русском языках. Стоимость парного билета — 2,5 тыс. руб.
Во Дворце молодежи 11 февраля пройдет спектакль «Наследник» режиссера Гарольда Стрелкова. В актерский состав вошли Константин Лавроненко, Марина Зудина, Юрий Батурин, Алексей Бардуков, Ксения Лавроненко. «Наследник» посвящен разоблачению тайн одной интеллектуальной французской семьи и развенчиванию красивого образа светских отношений. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.
В креативном кластере «Л52» 11 и 16 февраля представят спектакль-притчу «стульЯ» режиссера Алены Кожевниковой по одноименной пьесе Ионеско. В ролях — Александр Горбунов, Анастасия Зайцева, Сергей Белов. Тема пьесы, как определил ее режиссер, — «небытие», «отсутствие людей». В спектакле рассмотрены вопросы о существовании человека, его предназначении, выборе. Стоимость билета — 400 руб.
На концертной площадке «Фабрика» 15 февраля состоится премьера кино-спектакля «Догвилль», поставленного на сцене модного театра Turdus под руководством режиссера Александра Вахова. Спектакль создан по мотивам одноименного фильма датского режиссера Ларса фон Триера. Новаторская постановка представляет рассказ о том, как главная героиня Грейс попадает в маленький городок, жители которого разбираются в моде и имеют чувство стиля. В постановке затрагиваются как библейские мотивы, так и вопросы морали, свободы и размытии границ между добром и злом. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 11 и 12 февраля пройдет тематическая экскурсия по выставке «Любовь Небесная и Земная. Творчество иконописцев Невьянской школы». Иконы невьянских художников выполнены в XVIII-XIX вв, их отличает богатый колорит, проникнутый темой возвышенной Любви. Экскурсию проводит заведующий экскурсионным сектором Юрий Чудинов. Полная стоимость билета — 250 руб.
"Эрмитаж Урал"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Это любовь». Участников ждет авторская экскурсия по произведениям живописи и скульптуры, а на квизе—вопросы по истории искусств, музыке, кино, кулинарии, посвященные теме любви. В конце вечера посетители получат подарки от музея. Стоимость парного билета — 1,2 тыс. руб., стоимость одного билета — 700 руб.
В Ельцин Центре 11 февраля пройдет специальный показ фильма Глеба Панфилова «Начало. Памяти Инны Чуриковой». Фильм посвящен рассказу о судьбе советской и российской актрисы театра и кино, лауреата нескольких престижных премий, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Инны Чуриковой. Вход на кинопоказ свободный, по предварительной регистрации.
Ельцин Центр
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
14 февраля в Ельцин Центре состоится кинопоказ оперы Кристофа Вилибальда Глюка «Орфей и Эвридика» в постановке Джона Ноймайера. В главных ролях — Дмитрий Корчак (Орфей) и Андриана Чучман (Эвридика). Опера рассказывает о поэте и музыканте Орфее, любящем свою жену Эвридику. После ее гибели Орфей спускается в подземное царство мертвых, чтобы вернуть любимую к жизни. Кинопоказ оперы пройдет на французском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — 600 руб.