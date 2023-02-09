Ветер в Петербурге в пятницу 10 февраля усилится до 23 м/c

Штормовой ветер придет в Санкт-Петербург в пятницу, 10 февраля, его скорость в прибрежных районах города будет достигать 23 м/c, сообщила пресс-служба городского МЧС.

«По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 10 февраля в Санкт-Петербурге ожидается ветер, местами порывами до 20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с»,— говорится в сообшении.

Напомним, накануне власти города уже объявили в городе «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В текущие сутки он будет достигать 15 м/c. Хорошая погода вернется в Петербург к началу выходных.

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