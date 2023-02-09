На Кубани в 2023 году хотят заложить 1,6 тысячи гектаров промышленных садов

В Краснодарском крае в 2023 году заложат 1,6 тыс. га промышленных садов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Андрея Коробка.

С начала года аграрии уже заложили 133,7 га садов. Начать закладку позволили благоприятные погодные условия января. Весной в крае заложат еще 600 га молодых садов.

«Закладка идет отечественными саженцами. Их достаточно не только для обеспечения потребностей кубанских садоводов, но и по необходимости готовы поставлять в другие регионы»,— цитирует издание заявление замгубернатора.

За прошлый год валовый сбор урожая в кубанских садах составил 600 тыс. тонн, что на 7% больше показателя предыдущего периода. В 2022 году в регионе заложили 1,6 тыс. га садов, 80% из которых составили сады интенсивного и суперинтенсивного типа. По данным минсельхоза Кубани, в крае работают 30 питомников, которые вырастили 7,5 млн саженцев за прошлый год.

Анастасия Донскова

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