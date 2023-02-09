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обновлено 18:16

В Перми старший уполномоченный подозревается в получении взятки от ОПГ

В отношении старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело, сообщает краевое управление Следственного комитета. Он подозревается в получение взятки в крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года оперативник получал от участника организованной преступной группы (ОПГ), осуществлявшей незаконную игорную деятельность, взятку в размере не менее 400 тыс. руб. за предоставление информации о действиях правоохранительных органов Перми по пресечению незаконной игорной деятельности. Указанное преступление было выявлено сотрудникам ФСБ.

Вчера полицейский был задержан следователем при поддержке оперативников УФСБ, в его кабинете и квартире прошли обыски. Сегодня суд заключил подозреваемого под стражу.

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