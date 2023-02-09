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Коммерсантъ FM
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Премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне посещения саммита ЕС, было неуместным, потому что сила Европы в единстве и сплоченности.

Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони

Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони

Фото: Yves Herman, Reuters

Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони

Фото: Yves Herman, Reuters

«Я понимаю внутриполитические вопросы, но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу, и это мне кажется одним из таких случаев»,— сказала премьер-министр по прибытии в Брюссель на саммит ЕС (цитата по Askanews).

Господин Зеленский прибыл в Париж вечером 8 февраля на встречу с президентом Франции и канцлером Германии Олафом Шольцем. В Париж он прилетел из Лондона, где встретился с королем Великобритании Карлом III и выступил перед членами парламента. Сегодня, 9 февраля, господин Зеленский прибыл в Брюссель на заседание саммита стран ЕС, которое продлится до 10 февраля.

Подробнее о том, как прошла встреча лидеров Украины, Франции и Германии,— в материале «Президенты идут на ''ты''».

Эрдни Кагалтынов

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