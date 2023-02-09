Многие вынужденные переселенцы не могут воспользоваться новым жильем на Кубани

Переселенцы из новых регионов России, получившие жилищные сертификаты, далеко не всегда имеют возможность переехать на новое место жительства, сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на координационном совещании, которое провел губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Многие получили сертификат, купили жилье, но не переезжают, так как дети уже пошли в школу в другой местности. Важно решить вопрос образования детей, чтобы общеобразовательные учреждения в выбранном переселенцами населенном пункте были готовы принимать новых учеников»,— рассказал Сергей Табельский.

Заместитель губернатора региона Игорь Чагаев сообщил, что около 500 вынужденных переселенцев из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей получили работу в Краснодарском крае. Всего в пунктах временного размещения Кубани проживают более 12,5 тыс. человек.

«Работу получили более пятисот переселенцев. В пунктах временного размещения проводим Дни муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов, где презентуем возможности переезда и перспективы на новом месте жительства. Процесс интеграции вынужденных переселенцев продолжается, люди получают российские паспорта и жилищные сертификаты. На данный момент одобрено более шести тысяч сертификатов»,— рассказал Игорь Чагаев.

Новые территории Российской Федерации были присоединены по результатам референдумов, состоявшихся в октябре прошлого года.

Андрей Ульченко

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