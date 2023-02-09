Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На сотрудника минсельхоза Челябинской области завели дело о получении взяток

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района управления гостехнадзора министерства сельского хозяйства региона Дамиля Хусаинова. Он обвиняется в двух эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает прокуратура области.

По версии следствия, в апреле 2022 года инспектор получил от двух жителей Кунашакского района взятки в сумме 25 тыс. и 13,3 тыс. руб. за выдачу водительского удостоверения категории «В, С» на право управления трактором без прохождения профессиональной переподготовки и сдачи экзаменов.

Кунашакский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...