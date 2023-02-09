На сотрудника минсельхоза Челябинской области завели дело о получении взяток

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района управления гостехнадзора министерства сельского хозяйства региона Дамиля Хусаинова. Он обвиняется в двух эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает прокуратура области.

По версии следствия, в апреле 2022 года инспектор получил от двух жителей Кунашакского района взятки в сумме 25 тыс. и 13,3 тыс. руб. за выдачу водительского удостоверения категории «В, С» на право управления трактором без прохождения профессиональной переподготовки и сдачи экзаменов.

Кунашакский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.