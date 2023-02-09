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Коммерсантъ FM
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ЛУКОЙЛ до конца февраля возобновит работу горевшей на Нижегородском НПЗ установки

ЛУКОЙЛ начал подготовку к запуску установки замедленного коксования (УЗК) на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе после пожара, который произошел 7 февраля. Компания планирует возобновить работу УЗК к концу февраля, предприятие работает в штатном режиме, сообщила ТАСС пресс-служба ЛУКОЙЛа.

7 февраля в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области на НПЗ ЛУКОЙЛа загорелась установка замедленного коксования: в колонне вспыхнул бензин. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Мощность УЗК — 2,1 млн тонн. На общем производстве завода инцидент не отразится, однако вырастет выход темных нефтепродуктов.

Подробнее об инциденте — в материале «Пожар на НПЗ не перекинулся на рынок».

Эрдни Кагалтынов

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