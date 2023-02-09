Продажи турпутевок в Турцию с вылетом из Сочи идут в обычном режиме

Турфирмы Краснодарского края пока не фиксируют снижения интереса жителей региона к отдыху в Турции после серии землетрясений. Продажи идут в обычном режиме. Отсутствие большого количества броней на ближайшие даты объясняется сезонным фактором, а интерес туристов к раннему бронированию летних туров — тенденция последних лет. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали представители туриндустрии.

По словам турагента «Планета тур» в Новороссийске Анны Горбачевой, брони идут на летний период, отмен нет: «Сейчас несезон, и интерес к поездкам в Турцию в целом низкий. Ждем тепла. Но знаю, что у моих коллег буквально вчера улетели туристы в эту страну, все нормально».

В сочинском туристическом агентстве «Слетать.ру» отмечают, что сейчас в основном туристы проявляют интерес к Стамбулу, но на ближайшие даты бронирований нет. «Есть брони на май. Но ранее бронирование давно не такое активное, как раньше, когда туры на лето покупали в ноябре-декабре»,— говорят в турагентстве.

Представители Anex Tour в Краснодаре сообщили, что в их офисе туры в Турцию на ближайшее время не бронировали, в основном краснодарцы выбирают Египет и ОАЭ. «Но есть туристы, которые улетели в Анталию до землетрясений, и прекрасно отдыхают там, все у них хорошо. От эпицентра землетрясения до Антальи 600 км. Наши ребята толчки не почувствовали»,— рассказали в туристической компании.

Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что туроператоры не наблюдают массовой аннуляции забронированных туров в Турцию. По оценкам аналитической службы АТОР, сейчас около 25–30 тыс. российских туристов отдыхают в Стамбуле, около 12–15 тыс. на курортах Антальи.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 с шестью афтершоками магнитудой 6. Эпицентр находился недалеко от южного города Газиантеп. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем произошло второе землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром неподалеку от Экинезю. Количество погибших и раненых в Турции и Сирии исчисляется десятками тысяч.

Наталья Решетняк

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