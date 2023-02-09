Лысьва обновила герб

Сегодня на заседании думы Лысьвенского городского округа местные депутаты утвердили изменения в положение о гербе муниципалитета. Как сообщает телеграм-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах», герб был обновлен: в новом варианте под его короной размещаются геральдические молоты. Это связано с тем, что ранее Лысьве было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «На местах» Фото: телеграм-канал «На местах»

Город трудовой доблести — почетное звание, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года. Согласно закону, присваивается городам России, жители которых «внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Решение о присвоении Лысьве данного звания было принято президентом РФ Владимиром Путиным 9 сентября 2021 года.