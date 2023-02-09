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В Ярославле осудили банду мошенников-автоподставщиков

15 жителей Ярославля признаны виновными в совершении мошенничества в сфере автострахования, умышленном уничтожении имущества и вымогательстве. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Фото: Дзержинский районный суд

Фото: Дзержинский районный суд

Уголовное дело рассматривал Дзержинский районный суд Ярославля. Как считало следствие, один из обвиняемых создал преступную группу, в которую привлек еще 14 человек.

«Совершали в ночное время суток и на участках местности с наименьшим скоплением людей дорожно-транспортные происшествия и умышленное повреждение участвовавших в них автомашин с целью последующего получения страховых выплат. Действиями организованной преступной группы причинён ущерб на сумму более 29 миллионов рублей», —пояснили в Следственном комитете.

Из этой суммы добровольно был погашен ущерб на сумму в 530 тыс. руб., наложен арест на имущество подсудимых на сумму в 18 млн. Как рассказали в пресс-службе облсуда, организатор банды приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Десять подсудимых получили условные сроки – от года до пяти лет с испытательными сроками от года до 4 лет. Уголовные дела еще 4 подсудимых прекращены по ходатайствам потерпевших в связи с примирением сторон.

«Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба в сумме более 14,5 млн. рублей оставлены без рассмотрения, разъяснено право обратиться за возмещением вреда в рамках гражданского судопроизводства», —добавили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Андрей Иванов

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