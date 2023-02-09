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обновлено 17:04

Суд отказал прокуратуре в удовлетворении заявления к краевому правительству

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление заместителя прокурора региона к правительству Прикамья в лице администрации губернатора. Как следует из материалов дела, заявление было подано 1 августа 2022 года. В нем зампрокурора просил признать незаконным бездействие правительства. Оно, по мнению надзорного органа, выразилось в том, что региональные власти не утвердили в срок правовой акт, который должен был регламентировать предоставление в 2022 году межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципалитетов на дорожные работы в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации».

В ходе рассмотрения заявления прокуратура настаивала на своих требованиях. Правительство Пермского края было с ними не согласно.

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось. В итоге на заседании 8 февраля суд принял решение в заявлении заместителя прокурора отказать полностью. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

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