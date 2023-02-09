«Роза Хутор» выпустил Детскую горную энциклопедию

Книга вышла в рамках совместной издательской программы курорта и ИД Мещерякова

«Роза Хутор» последовательно придерживается принципов устойчивого развития. В их числе – просветительская деятельность, направленная на сохранение природы, культуры и традиций горного Черноморья, региона, где непосредственно расположен курорт. Таким образом «Роза Хутор» поддерживает публикацию научно-популярных брошюр о животном мире, монографий по истории Красной Поляны и тп. В сотрудничестве с Издательским домом Мещерякова было выпущены две книги: «Сказки горного Черноморья» и переиздание воспоминаний легендарного барона Торнау, первооткрывателя района Большого Сочи под названием «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера». Совсем недавно вышла из печати третья совместная работа – «Детская горная энциклопедия: ответы на вопросы почемучек».

Это издание предназначено для детей среднего школьного возраста и дает представление о таком удивительном явлении природы как горы. Как они появляются? Что значит высота над уровнем моря? Чем уникален горный климат? Какие растения и животные обитают только в этом ландшафте? Как живут в горах люди? Как вести себя, чтобы не навредить экологии гор? Каким спортом можно заниматься в горах? В книге собраны ответы на целых 80 «горных вопросов». Каждый из них не только поможет лучше понять происхождение каменных великанов, но научит ценить и беречь их.

Как отмечает генеральный директор ИД Мещерякова Дарья Мещерякова: «Книга уникальна еще и тем, что мы очень подробно остановились вопросах, связанных с горными системами России, прежде всего Кавказа. Это не только самые молодые, но и самые высокие горы страны. Здесь находятся целых восемь «пятитысячников». При этом фокус сделан на горы Западного Кавказа. Его живописная природа, исторические памятники и уникальная природа превратила этот край в одно из любимейших мест отдыха. Но горы любят не только восторженных туристов, но и вдумчивых, уважающих их людей. Тогда они вдохновят, удивят и раскроют всю свою красоту».

Книга на 126 страницах, прекрасно иллюстрирована и разделена на тематические главы «Что такое горы?», «Природа гор», «Горы мира», «Человек и горы». Ее тираж составил 1500 экземпляров.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский сказал: «Мы рады продолжить нашу издательскую программу, тем более, выпустить энциклопедию о горах, адресованную нашим самым главным гостям - детям. Как известно, курорт «Роза Хутор» ориентирован на семейную аудиторию, и мы много внимания уделяем организации именно детского досуга. Зимой и летом проводим любительские соревнования на кубок «Хуторенок». Теперь его участники смогут получить в подарок такую хорошую и полезную книгу. Замечательно, что, ознакомившись с ее содержанием, ребенок сможет проверить какие-то изложенные в ней факты сразу в горах, на нашем курорте».

Книгу «Детская горная энциклопедия: ответы на вопросы почемучек» можно будет получить в подарок не только участвуя в соревнованиях, но и занимаясь в детских горнолыжных кемпах или летней Горной академии «Роза Хутор», приобрести в сувенирных магазинах курорта, а также в интернет-магазине Издательского Дома Мещерякова.

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