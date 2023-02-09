Руслан Долженко уволился с поста советника директора Уральского института управления РАНХиГС

Директор Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Олег Гущин подписал приказ об увольнении бывшего руководителя филиала Руслана Долженко с должности своего советника. Об этом он написал в telegram-канале.

Господин Долженко рассказал «Ъ-Урал», что инициатива об увольнении принадлежит ему. «Некоторое время назад я пришел к Олегу Гущину, предложил ему вариант закончить трудовые отношения, потому что у него уже сформировалось четкое виденье куда и как должен двигаться институт. Олег Гущин предложил остаться, ну я все-таки считаю, что свой потенциал надо использовать максимально во благо тех проектов, которые интересны мне, интересны бизнесу»,— пояснил господин Долженко.

Руслан Долженко возглавлял УИУ с 2019 по 2022 год. Он продолжит сотрудничество с московским филиалом РАНХиГС и Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) в качестве преподавателя. До конца лета он продолжит занимать должность профессора кафедры управления персоналом УИУ.

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Василий Алексеев