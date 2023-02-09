В Ленобласти ввели в эксплуатацию третью очередь долгостроя ЖК «Территория»

Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввести в эксплуатацию корпуса третьей очереди ЖК «Территория» в Мурино. Дом должен был сдан еще в 2019 году.

«Объект введен в эксплуатацию благодаря совместной работе застройщика, Правительства и прокуратуры региона. В соответствии с выданным застройщику в 2014 году разрешением на строительство и проектом планировки территории в составе жилого комплекса предусмотрен детский театр»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.

Первые дома ЖК «Территория» были введены в эксплуатацию летом 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласти сдали второй проблемный ЖК компании «Петрострой». Это второй объект обанкротившейся компании, введенный после передачи для завершения Дирекции КРТ.

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