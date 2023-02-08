В Ленобласти сдали второй проблемный ЖК компании «Петрострой»

АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» достроила пятый корпус ЖК «Чистые ручьи», оставшийся от обанкротившейся компании «Петрострой», сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. Это второй объект «Петростроя», введенный после передачи Дирекции КРТ.

«Строительство завершила Дирекция комплексного развития Ленинградской области за счет инвестиций, привлеченных региональным правительством»,— говорится в сообщении.

В настоящее время Дирекция КРТ завершает строительство еще двух объектов «Петростроя». Это второй корпус ЖК «Северный вальс» и три секции ЖК «Материк».

«Ъ-СПб» подробно писал о деле «Петростроя». Санкт-Петербургский городской суд направил на новое рассмотрение дело генерального директора и учредителя строительной компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова, ранее прекращенное Смольнинским районным судом. Бизнесмен обвинялся в том, что привлек средства 173 дольщиков в размере 270 млн рублей на строительство ЖК «Лампо» во Всеволожском районе Ленинградской области, не выполнил обязательства по строительству квартир и не вернул деньги.

Подробнее — в материале «Дольщики "Петростроя" разделились на два лагеря».

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